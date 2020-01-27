Китайские власти пытаются сдержать распространение коронавируса, жертвами которого стали более 80 человек. В стране подтверждены свыше 2800 случаев заболевания. Еще у 6000 человек подозревают наличие вируса. В Ухани, где в конце декабря была зафиксирована вспышка коронавируса, для размещения заболевших строятся два госпиталя. Один из них планируется сдать в эксплуатацию уже в начале февраля.

Коронавирус зарегистрирован почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае, а также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде и Японии.

Добралась напасть и до Старого Света. На прошлой неделе были подтверждены три случая инфицирования коронавирусом: два в Париже и один в Бордо. Еще десять человек проходят обследование.

В парижском аэропорту Шарль де Голль дежурит специальная медицинская группа. Путешественников информируют о симптомах заболевания и призывают носить хирургические маски, если они чувствуют лихорадку и имеют респираторные проблемы.

В качестве мер предосторожности в самой французской столице в минувшее воскресенье отменили праздничное шествие по поводу наступления китайского Нового года. Решение, приняла китайская община Парижа, представители которой крайне встревожены.

"У нас есть сведения о том, что к французам азиатского происхождения, даже если они не китайцы, относятся с подозрением в общественном транспорте. - говорит житель Парижа - Мы чувствуем, как в обществе растет обеспокоенность, пусть даже это нерационально и необоснованно".

На подготовку "новогоднего парада" у китайских ассоциаций ушло два месяца. Но настроения праздновать нет. Власти призывают быть бдительными, и не поддаваться панике, утверждая, что во Франции в ситуация пока не вызывает опасений.