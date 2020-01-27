Фотографии из ада: как сегодня выглядит Освенцим

Аушвиц-Биркенау - один из главных символов трагедии, выпавшей на долю еврейского народа. Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Комплекс, расположенный около польского города Освенцима, состоял из трех лагерей. Среди узников Аушвица - русские, поляки, украинцы, цыгане, белорусы, но больше всего здесь было евреев.

Вышка, с которой велось наблюдение на лагерем Аушвиц II AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Крематорий в лагере Аушвиц I AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

К лагерю вела железная дорога. Будущих узников привозили сюда в составах, предназначенных для животных. Сразу после прибытия людей делили на несколько групп. Одни — как правило старики, инвалиды, дети — в первые же часы погибали в газовых камерах, после чего их трупы сжигали в крематориях.

Других заключенных отправляли на принудительные работы.

В таком вагоне в Аушвиц привозили людей AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Внутри газовой камеры AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Внутри газовой камеры AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Еще часть узников становились "подопытными кроликами" для медицинских экспериментов. Кто-то из них попадал в руки "ангела смерти" - доктора Йозефа Менгеле, ставившего над заключенными страшнейшие опыты.

Перед тем, как оставить лагерь, немцы взорвали несколько крематориев и газовых камер, чтобы скрыть следы преступлений AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Здесь раньше были крематорий и газовые камеры AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Некоторые узницы становились фактически служанками нацистов.

Незадолго до освобождения концлагеря немцы, пытаясь скрыть следы своих страшных преступлений, взорвали несколько крематориев и газовых камер. Часть заключенных фашисты погнали пешком в лагеря, которые находились на территории Германии. Многие погибали от истощения, холода и болезней. Это были так называемые марши смерти.

На месте многих бараков остались только печные трубы AP Photo/Markus Schreiber Markus Schreiber

Сколько людей погибло в Освенциме - установить невозможно: многие документы были уничтожены. По разным данным, жертвами нацистов в Аушвице стали от 1,5 до 4 млн человек.