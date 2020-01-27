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Польша

Фотографии из ада: как сегодня выглядит Освенцим

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 Марика Димитриади
Фотографии из ада: как сегодня выглядит Освенцим
Авторское право
Markus Schreiber/AP Photo - Markus Schreiber
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Аушвиц-Биркенау - один из главных символов трагедии, выпавшей на долю еврейского народа. Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. Комплекс, расположенный около польского города Освенцима, состоял из трех лагерей. Среди узников Аушвица - русские, поляки, украинцы, цыгане, белорусы, но больше всего здесь было евреев.

AP Photo/Markus Schreiber
Вышка, с которой велось наблюдение на лагерем Аушвиц IIAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber
AP Photo/Markus Schreiber
Крематорий в лагере Аушвиц IAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber

К лагерю вела железная дорога. Будущих узников привозили сюда в составах, предназначенных для животных. Сразу после прибытия людей делили на несколько групп. Одни — как правило старики, инвалиды, дети — в первые же часы погибали в газовых камерах, после чего их трупы сжигали в крематориях.

Других заключенных отправляли на принудительные работы.

AP Photo/Markus Schreiber
В таком вагоне в Аушвиц привозили людейAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber
AP Photo/Markus Schreiber
Внутри газовой камерыAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber
AP Photo/Markus Schreiber
Внутри газовой камерыAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber

Еще часть узников становились "подопытными кроликами" для медицинских экспериментов. Кто-то из них попадал в руки "ангела смерти" - доктора Йозефа Менгеле, ставившего над заключенными страшнейшие опыты.

AP Photo/Markus Schreiber
Перед тем, как оставить лагерь, немцы взорвали несколько крематориев и газовых камер, чтобы скрыть следы преступленийAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber
AP Photo/Markus Schreiber
Здесь раньше были крематорий и газовые камерыAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber

Некоторые узницы становились фактически служанками нацистов.

Незадолго до освобождения концлагеря немцы, пытаясь скрыть следы своих страшных преступлений, взорвали несколько крематориев и газовых камер. Часть заключенных фашисты погнали пешком в лагеря, которые находились на территории Германии. Многие погибали от истощения, холода и болезней. Это были так называемые марши смерти.

AP Photo/Markus Schreiber
На месте многих бараков остались только печные трубыAP Photo/Markus SchreiberMarkus Schreiber

Сколько людей погибло в Освенциме - установить невозможно: многие документы были уничтожены. По разным данным, жертвами нацистов в Аушвице стали от 1,5 до 4 млн человек.

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