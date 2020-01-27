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Афганистан

В Афганистане разбился самолет ВВС США

Комментарии
 Марфа Васильева
В Афганистане разбился самолет ВВС США
Авторское право
Tarik Gaznival felvétele
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Самолет, потерпевший крушение в центральной афганской провинции Газни, был американским. Это подтвердил в понедельник представитель командования сил США в Афганистане. При этом он усомнился в озвученной ранее версии, что воздушное судно Bombardier E-11A сбили талибы.

"Пока причины крушения выясняются. Нет никаких указаний на то, что оно вызвано вражеским огнем", заявил в Твиттере полковник Сонни Леггетт. Представитель Пентагона пообещал предоставить информацию по мере ее появления. Он также опроверг утверждения талибов, "что есть и другие разбившиеся воздушные суда.

Ранее представитель губернатора Газни заявил, что самолет упал в районе Дех-Як, который находится под контролем движения "Талибан". Все члены экипажа погибли.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в американской администрации сообщило, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг информацию.

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