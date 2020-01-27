В Афганистане разбился пассажирский самолет - AFP со ссылкой на афганские СМИ

В Афганистане разбился пассажирский самолет. Трагедия произошла в провинции Газни на востоке страны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Изначально утверждалось, что борт принадлежал авиакомпании "Ариана Афганские авиалинии" (Ariana Afghan Airlines) и что в самолете находились 83 пассажира. Однако позже национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию.

Как передает афганский телеканал 1TVNews, разбившийся самолет якобы мог принадлежать иностранной авиакомпании. Однако подтверждения этому пока нет.

Ситуация осложняется тем, что машина упала упала на территории, подконтрольной движению "Талибан".