Хуан Гуайдо ищет поддержки в Мадриде

Хуан Гуайдо прибыл в Мадрид. Несмотря на то, что Испания была в числе стран, признавших лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом этой страны, испанский премьер-министр социалист Педро Санчес его не принял. Лишь министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя провела краткую встречу с 36-летним политиком, которого поддерживают США.

Gracias @jguaido x una buena conversación 🇪🇸 comprometida con generar condiciones para la celebración de elecciones presidenciales con garantías democráticas @MAECgobhttps://t.co/MQfbclJuXQpic.twitter.com/cZZAHza6Oj — Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) January 25, 2020

Это вызвало резкую критику Санчеса со стороны испанской оппозиции, в которую входят три партии: от идеологического центра до правых и ультраправых. Лидер социалистов правит с начала этого месяца в союзе с партией Unidas Podemos, выступающей против жёсткой экономии.

Полномасштабное наступление на Санчеса оппозиция начала ещё раньше, после того, как на этой неделе СМИ раскрыли подробности тайной встречи в мадридском аэропорту между министром его кабинета и вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которой запрещён въезд на территорию ЕС.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос - ключевая фигура в Социалистической партии. Он сначала отрицал эпизод, а затем утверждал, что был в аэропорту в ночь на понедельник, чтобы поприветствовать своего друга министра туризма Венесуэлы Феликса Пласенсиа, приехавшего в Мадрид на туристическую ярмарку. Позже власти всё же признали, что Абалос был вынужден встретиться с Родригес, дабы убедить её не пытаться въехать в Испанию, так как это нарушит санкции ЕС.

Источники в испанской полиции подтвердили тот факт, что Родригес не покинула аэропорт и технически в страну не въехала, но случившееся не способствовало укреплению позиций Санчеса. После нескольких дней молчания он в субботу выступил с заявлением о том, что не намерен увольнять Абалоса, как того требовала консервативная оппозиция.

"Он сделал все возможное, чтобы предотвратить дипломатический кризис. И ему это удалось", - сказал испанский премьер.

На таком внутриполитическом фоне проходит визит в Мадрид Хуана Гуайдо. В мэрии столицы он получил "Золотые ключи" от консервативного градоначальника Хосе Луиса Мартинеса Алмейды.

"Некоторые все ещё пытаются призвать к умеренности и диалогу, чтобы держать нас в стороне, что, возможно, отвечаем их собственным интересам", - сказал мэр о левой коалиции Педро Санчеса.

На площади Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида Гуайдо приветствовали тысячи его сторонников - в Испании проживает многочисленная община венесуэльцев.

¡No estamos solos!



El mundo nos respalda, y en nuestra unión, organización y movilización está la fuerza para lograr nuestra libertad.



No tengamos duda que pronto nos podremos ver en nuestro hogar, en Venezuela.#AgendaInternacionalMadridpic.twitter.com/xRGhVm3zr0 — Juan Guaidó (@jguaido) January 25, 2020

"Я прошу вас лишь об одном - оставайтесь сплочёнными. Я знаю, что мы допустили некоторые ошибки. Но у нас ещё есть много шансов. Если мы будем вместе, мы добьемся намеченной цели. (...) Вы не одни. Мы завершим начатое, у вас будут все права. Мы хотим, чтобы вы вернулись домой, чтобы вы смогли это сделать", - сказал Гуайдо, призвав собравшихся поддержать его в деле отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В то же время несколько десятков человек у ворот испанского МИД протестовали против визита Гуайдо, называя политика "клоуном" и "марионеткой" США.

Лидер венесуэльской оппозиции оппозиции совершает международное турне, чтобы заручиться поддержкой своих усилий по смещению Мадуро и добиться руководства страной до тех пор, пока не будут проведены прозрачные президентские выборы.

En nuestra reunión con el Presidente de #Francia, @EmmanuelMacron, agradecimos su respaldo determinado a la causa venezolana. #Francia rechazará cualquier fraude electoral y aboga por Libertad, Democracia y elecciones presidenciales libres en Venezuela. #AgendaInternacionalParíshttps://t.co/RJDlV6Atpkpic.twitter.com/rCZ7XlQ8H8 — Juan Guaidó (@jguaido) January 24, 2020

Ранее он побывал в Лондоне, Париже и на экономическом форуме в Давосе, встречался с руководством Евросоюза и лидерами европейских стран, в том числе с британским премьером Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.