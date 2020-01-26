Трагедия в Брумадинью: год спустя

В Брумадинью на юго-востоке Бразилии почтил память 270 жителей города, погибших год назад в результате прорыва дамбы на отстойнике с отходами железорудной шахты, принадлежащей горнодобывающему гиганту Vale. Лавина токсичной грязи (12 млн кубометров) ринулась вниз по склону, снося на своём пути жилые дома и административные строения. Аварийная сигнализация не сработала, так как была неисправна. 11 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

У въезда в Брумадинью представители местных властей и родные жертв заложили первый камень мемориала в память о катастрофе.

Город с 40-тысячным населением в штате Минас Жерайс никогда больше не станет прежним, несмотря на компенсации в 480 млн долларов, которые пришлось выплатить Вале. Грязь, перемешанная с отходами горнодобывающей промышленности, покрыла обширные территории и привела к экологической катастрофе.

Из-за загрязнения бассейной рек Параопеба и Альто-Сан-Франциско, жизненно важных для региона, рыбакам и фермерам пришлось прекратить свою деятельность. До сих пор качество воды, по данным экспертов, остаётся "очень плохим" в 20 из 21 проб, взятых в разных местах.