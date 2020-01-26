Коронавирус из Китая: "Марлевые повязки не помогут"

Европа готовится к сдерживанию коронавируса 2019-nCoV. Между тем китайские ученые установили, что нынешняя эпидемия действительно связана с торговлей дикими животными на рынке в Ухани.

Во Франции подтверждены три случая заболевания. Еще около десяти человек находятся под наблюдением.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила:

"Каждый, кто возвращается из Китая с симптомами заболевания, получит индивидуальный медицинский уход и рекомендации. В том, что касается мер предосторожности для населения в целом, хочу отметить, что нет причин носить одноразовые марлевые повязки, они никак не защитят".

И если аэропортах Китая, Росии и США всем пассажирам измеряют температуру тела, то во Франции такие санитарные меры решили не вводить. Воздушные гавани страны получили специальные рекомендации.

Говорит пассажир: "Когда мы прилетели во Францию из Китая, то увидели несколько врачей, думаю, что они были там на случай, если ли у кого-то есть признаки повышенной температуры, чтобы проверить все ли в порядке, в таком случае можно подойти к врачам. Но каких-то особенных проверок не было. Я даже не знаю, могу ли я быть носителем вируса и могу ли его передать".

В Париже китайская диаспора захотела отменить праздничное шествие по случаю лунного нового года и мэрия согласилась. Но в большинстве европейских городов массовые празднования состоялись.

ВОЗ пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Число жертв нового типа пневмонии достигло 56, заразившихся — около двух тысяч.