Минздрав Китая: "Пик эпидемии ещё впереди"

Ситуация с эпидемией короновируса тяжёлая, и пик заболеваемости ещё впереди: таково заявление руководства китайского минздрава. Подчёркивается, что учёные пока не так много знают о новом штамме и не исключают, что он может мутировать.

Заболевших уже более двух тысяч по всей стране, ещё у стольких же — подозрение на коронавирус. Число жертв достигло 57.

Ма Сяовэй, глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая:

"Судя по всему, вирус становится более заразным. Однако нам нужно больше данных, чтобы тщательно проанализировать вирулентность. Ускоренное распространение эпидемии сильно осложняет работу по профилактике и надзору. Эксперты считают, что эпидемия вступила в критическую фазу".

В Ухани не хватает медикаментов и защитных средств. Хотя Китай — мировой лидер в производстве этих товаров, на время праздников промышленность практически остановилась. Свои запасы в город привозят команды врачей со всей страны.

Ухань остаётся на карантине, покинуть его не могут ни китайцы, ни иностранцы:

"Мы не хотим сейчас уезжать из города, потому что мы тут живем. Те варианты, которые нам предлагают, нас не заинтересовали. Если нас вывезут в другой город и две недели продержат под замком в гостинице — это просто бессмысленно", — жалуется француз Джонатан.

"Как только появится возможность — если появиться, конечно же — да, я бы хотел покинуть и город, и страну", — говорит студент из Доминиканы.

Закрыть административную границу требуют и в Гонконге: там манифестанты подожгли пустующее здание куда, по слухам, будут свозить заболевших. В городе уже подтверждено несколько случаев. Власти Гонконга накануне запретили въезд лицам из провинции Хубэй, где началась эпидемия.