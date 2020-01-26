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США

Звезда баскетбола Коби Брайант разбился на вертолёте

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 Ирина Шелудкова  & Павел Барсуков
Звезда баскетбола Коби Брайант разбился на вертолёте
Авторское право
AP/Darren Abate
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Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы. Частный вертолёт разбился неподалёку от Лос-Анджелеса. На борту находились пять человек, все они погибли. Причины трагедии пока неизвестны.

Смерть спортсмена подтвердили власти города Калабасас, возле которого произошла катастрофа. По сведениям новостного портала TMZ, вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре.

41-летнего баскетболиста называли одним из самых успешных игроков НБА. Среди его трофеев — две олимпийских медали и пять побед в регулярном баскетбольном чемпионате. В течении 20 сезонов Коби Брайант выступал за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он дважды становился самым результативным игроком сезона и 18 раз участвовал в Матче всех звезд. О завершении карьеры Брайант объявил в 2016 году.

Свои соболезнования высказал президент США:

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