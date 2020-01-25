Землетрясение в Турции: число жертв растёт

По меньшей мере 20 человек погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения на воcтоке Турции. Подземные толчки силой 6,8 балла по шкале Рихтера были зарегистрированы в пятницу вечером в провинции Элязыг, где проживают около 400 000 человек. Пострадала также соседняя Малатья; в обеих провинциях разрушены десятки домов и зданий. Сотни людей остались без крова. Отголоски землетрясения ощутили и в других регионах Турции, а также в Армении, Грузии, Израиле, Ираке и Сирии.

По данным турецкого МВД, около 30 человек остаются заблокированными в разрушенных зданиях. Ведутся поисково-спасательные работы. На помощь прибыли спасательные команды и из соседних провинций, они работали всю минувшую ночь при свете прожекторов. Губернатор провинции Элязыг сообщил, что в одном из зданий в Сиврице, недалеко от эпицентра, вспыхнул пожар, но он был быстро взят под контроль.

Министерство обороны Турции заявило, что армия также готова помочь в случае надобности. Министр здравоохранения, который вместе с министром внутренних дел также отправился в пострадавший район, сообщил, что только в провинции Элязыг погибли 14 человек, двое из которых скончались от сердечных приступов. В тот момент, когда произошло землетрясение, в министерстве внутренних дел проходило совещание по вопросам о готовности к землетрясениям.

Турция находится на находится на стыке литосферных плит, и подземные толчки здесь нередки. В 1999 году на северо-западе страны произошли два сильных землетрясения, в результате которых погибли около 18 000 человек. В 2010 году в Элязыге в результате землетрясения силой 6 баллов погиб 51 человек.