Землетрясение в Турции: жертвы и спасённые из-под завалов

По меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения на воcтоке Турции. Подземные толчки силой 6,8 балла по шкале Рихтера были зарегистрированы в пятницу вечером в провинции Элязыг, где проживают около 400 000 человек. Пострадала также соседняя Малатья; в обеих провинциях разрушены десятки домов . Сотни людей остались без крова. Отголоски землетрясения ощутили и в других регионах Турции, а также в Армении, Грузии, Израиле, Ираке и Сирии. Десятки людей оказались заблокированными в разрушенных зданиях.

"Мы с женой и наши четверо детей были дома. К счастью, с нами ничего не случилось. А вот наши соседи пострадали. Мы сразу выбежали и помогли им, как могли", - говорит житель одной из деревень провинции Элязыг.

Поисково-спасательные работы не прекращаются, они велись и всю минувшую ночь. Из-под завалов удалось вынести 39 человек. Министр внутренних дел, который вместе в министром здравоохранения отправился в пострадавший район, призвал его жителей не заходить в поврежденные здания, так как афтершоки ещё продолжаются, и стены могут обвалиться.

Турция находится на находится на стыке литосферных плит, и подземные толчки здесь нередки. В 1999 году на северо-западе страны произошли два сильных землетрясения, в результате которых погибли около 18 000 человек. В 2010 году в Элязыге в результате землетрясения силой 6 баллов погиб 51 человек.