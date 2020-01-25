Эрдоган призывает не верить сообщениям о неготовности властей к землетрясению

Спустя сутки после первых мощных толчков в Турции растёт число жертв землетрясения. По последним данным, погибли не менее 29 человек, более тысячи пострадали. Свыше 30 домов разрушены. В провинциях Элязыг и Малатья остаются завалы, под которыми могли оказаться люди.

В субботу зону бедствия посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что тем, кто остался без крова, окажут необходимую помощь. При этом глава государства призвал граждан не верить сообщениям о том, что власти не были готовы к чрезвычайным ситуациям такого масштаба.

К спасательным работам привлечены более 2,5 тысяч человек. Семьи и соседи пропавших без вести надеются, что многих ещё удастся спасти, несмотря на ночные заморозки. «Они были дома. После землетрясения мы не могли связаться с ними, — рассказывает о своих родных Мелек Озер. — Телефоны звонили два часа. Они ответили лишь один раз, но не смогли ничего сказать. После этого они больше ни разу не отвечали, теперь гудков нет».

В пятницу и субботу в Турции были зафиксированы несколько сот подземных толчков, эпицентр самого мощного из них — магнитудой 6,8 — находился в районе город Доганьол на востоке страны. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ираке и Израиле.