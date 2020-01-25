Российский стендап-комик Александр Долгополов бежал за границу под угрозой уголовного дела за шутки и пародии. Одни оскорблены выступлениями артиста и уверены, что он заслуживает наказания. Другие говорят о свободе слова и считают, что преследовать за шутки нельзя. За резонансом, который вызвала эта история, мы следим в «Кубе».

Шутки про Путина и Кабаеву, про Донбасс и Сирию, про деву Марию и Иисуса-Богдана, пародии на суеверных верующих и на представителей электорального большинства, чёрный юмор... Когда после всего этого стендап-комика Александра Долгополова стала искать полиция, он уехал в Израиль.

Ближайшие концерты артиста в России отменены, а сам он объясняет, что предпочитает из-за границы наблюдать за ходом проверки, которая грозит уголовным делом по статье об оскорблении чувств верующих. Сам этот закон Долгополов называет репрессивным, а свой отъезд объясняет ещё и желанием привлечь внимание к происходящему в России.

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский полагает, что Долгополова преследуют за политическую сатиру и такая активность МВД в связи с частной жалобой оскорбившегося зрителя не случайна.

Юрий Хованский, видеоблогер и помощник депутата Василия Власова, призвал начать кампанию за свободу самовыражения комиков, и сообщил, что Власов официально обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой не допустить «перегибов».

Серьёзно?

По другую сторону виртуальных баррикад звучат сомнения в том, что положение Долгополова настолько серьёзно. Неадекватной считает его реакцию стендап-комик Данила Поперечный, который сам неоднократно сталкивался с жалобами на шутки и с полицейскими проверками. Тут же Поперечный, впрочем, добавляет, что в случае серьёзной угрозы готов первым начать борьбу за своего коллегу по сцене.

Те, кого оскорбили выступления Долгополова, предлагают ему продолжить шутить за границей, только теперь уже про Ислам, про холокост, про расизм или на другие болезненные темы.

Оскорбление или преступление?

Шутка может оказаться оскорбительной, хамской, неприемлемой, но допустимо ли, чтобы государство преследовало за слова? Большинство участников онлайн-опросов Euronews в первые часы голосования выступили против уголовного преследования за какие-либо шутки. А что думаете вы?

Мы собираем ваши мнения на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com. Голосуйте, объясняйте свою позицию и следите за «Кубом».