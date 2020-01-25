"Лига" готовится к решающему сражению

Италия готовится к региональным выборам в Калабрии и Эмилии-Романьи. Воскресное голосование называют важным для определения будущего баланса сил в итальянской политике. Это первые выборы после раскола правящей коалиции. Бывший вице-премьер Маттео Сальвини связывает с успехом губернаторской кампании в Эмилии-Романьи надежды на укрепление его партии «Лига»:

«В воскресенье 26 января Лучия Боргондзони не просто выиграет выборы, она станет триумфатором. Всё зависит от тебя! Ура! Ура Эмилии-Романьи! Ура демократии! Ура свободе! Ура "Лиге"! Если мы победим, мы отправим домой Конте, Ренци, Ди Майо и Дзингаретти».

Главным оппонентом Боргондзони в борьбе за пост губернатора Эмилии-Романьи, согласно соцопросам, стал действующий глава регионального правительства Стефано Боначини — он представляет «Демократическую партию».

Свою роль в воскресном голосовании может сыграть недавно возникшее движение «Сардин». Их главная задача — не допустить победы «Лиги» на выборах, которые, как отмечают итальянские СМИ, могут укрепить позиции Маттео Сальвини как главного претендента на пост премьер-министра в условиях намечающегося политического кризиса.