В Северной Корее на Новый год по лунному календарю, как и на любой другой праздник, приносят букеты цветов к памятникам вождей. Однако это событие считается всё же "народным праздником", гораздо менее официальным и менее формальным, и не связывается с какими-либо достижениями партии или её лидеров.

Среди действительно древних традиций, общих для обеих Корей, важное место занимает ттоккук: суп с рисовыми клёцками. Одну миску такого супа принято съедать утром нового года, и свой возраст кореец может определить по числу съеденных мисок ттоккука.