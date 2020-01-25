Миллионы верующих индуистов собрались в городе Праяградж на севере Индии, чтобы совершить ритуальное погружение в реку Ганг. В четверг и пятницу они приняли участие в фестивале Магх Мела, - это религиозный праздник, во время которого индуисты со всей страны совершают паломничество в район Праяграджа к Сангаму, месту слияния трех рек — Ганга, Ямуны и легендарной Сарасвати, которая, как говорится в мифах, вытекает в Сангам из-под земли. Считается, что омовение в Сангаме приносит счастье, радость и удачу, смывает прошлые грехи, особенно если это делать в январе.

Фестиваль Магх Мела длится весь январь. Ежегодно его посещают миллионы верующих и туристов. Ежемесячный фестиваль привлекает миллионы верующих и туристов со всего мира каждый год.

Праяградж с населением более миллиона человек находится в северном штате Уттар Прадеш, самом густонаселённом в Индии. Раньше он назывался Аллахабадом, но индийские власти сменили мусульманское имя исторического города.