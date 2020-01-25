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Трое американских лётчиков стали жертвами авиакатастрофы в Австралии. Их самолёт, пожарная модификация C-130, разбился в штате Новый Южный Уэльс. Экипаж тушил катастрофические лесные пожары, которые не стихают в Австралии уже несколько месяцев.

Следователи пока ещё ищут причины трагедии. Известно, что самолёт упал почти сразу после того, как успешно сбросил запас огнетушащих веществ на очаг пожара.

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