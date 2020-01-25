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Франция

Третий случай заражения новым коронавирусом во Франции

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 Кнарик Хачатрян
Третий случай заражения новым коронавирусом во Франции
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Euronews
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Третий случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован во Франции. Ранее уже сообщалось о двух случаях в Париже и в Бордо, первых в Европе.

Глава французского министерства здравоохранения Аньес Бузин сообщила в пятницу, что пациент из Бордо недавно вернулся из Китая, где проезжал через город Ухань. По прибытии во Францию он входил в контакт с десятком человек. О втором заболевшем известно лишь, что он находится в парижской больнице Bichat. Третий заразившийся - его близкий родственник и также госпитализирован в Париже.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сдержать эту эпидемию
Аньес Бузин
министр здравоохранения Франции

"Мы сделаем все возможное, чтобы сдержать эту эпидемию, зная, что другие случаи, и в частности в Европе, возможны и даже ожидаемы. Тот факт, что сегодня нет других выявленных случаев, не означает, что других заражённых нет", - сказала Бузин, добавив, что начато эпидемиологическое расследование.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, началась в китайском городе Ухани в начала января. С тех пор этот 11-тимиллионный торгово-промышленный центр КНР закрыт. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией в Китае, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Жители Ухани стараются приспособиться к создавшимся условиям:

- Я стараюсь не впадать в панику. Просто не буду выходить из дома в течение нескольких дней. Поскольку город закрыли, то надо полагать, что вирус действительно очень опасный , и всё очень серьёзно.

- Нам нужно покупать еду, делать другие повседневные дела...

От пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае уже скончались более 40 человек, инфицированы около 1300. В субботу стало известно, что от этой болезни умер заведующий отделом оториноларингологии одной их уханьских больниц.Ему было 62 года.

В городе экстренно строят специальное медицинское учреждение для лечения нового типа пневмонии на 1000 мест. За образец взята пекинская больница "Сяотаншань", которую построили в 2003 году за одну неделю.

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