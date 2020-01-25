Франция: как не допустить эпидемии

Французские медицинские службы принимают меры для предотвращения эпидемии после обнаружения первых в Европе носителей нового коронавируса. Трое госпитализированных в Бордо и Париже недавно приехали из Китая. Теперь эпидемиологи разыскивают всех, с кем они контактировали. В Бордо под особым наблюдением находятся не менее десяти человек, которые общались с заболевшим, — такие данные привёл мэр города Николя Флориан:

«Мы должны вести планомерную работу по выявлению всех, с кем он мог встречаться. Похоже, что он не пользовался общественным транспортом и не посещал места скопления людей».

В Париже в больнице находится семейная пара из китайского города Ухань, где началось распространение нового заболевания, — у обоих подтверждено наличие нового коронавируса. Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен призывает бороться с возможной эпидемией как с пожарам, выявляя и нейтрализуя все очаги заражения.

[#GestesBarrières] Quand on est malade, il faut : 🚗‍ Limiter ses sorties 🏡 Rester chez soi 😴 Se reposer 📞Appeler le médecin si besoin 📲 En savoir plus avec @ameli_actu sur : http://ow.ly/yvf550xHrCX Publiée par Ministère des solidarités et de la santé sur Samedi 25 janvier 2020

Ранее сообщалось об обнаружении заболевания в Великобритании, однако данные о появлении вируса на островах пока не подтверждались. По словам эпидемиолога из Лондонской школы гигиены Адама Кучарского, шансов избежать знакомства с новым вирусом в Соединённого Королевства мало — ведь страна имеет тесные связи с самыми разными регионами.

На фоне сообщений о распространении нового вируса во многих аэропортах ужесточён медицинский контроль. В России полпред правительства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил срочно принять меры для защиты от эпидемии районов у границы с Китаем.