Перник требует воды

Жители болгарского города Перник требуют воды: сотни активистов приехали в столицу, к зданию правительства. Уже два месяца в Пернике водопровод работает лишь несколько часов в сутки: уровень воды в местном водохранилище опасно низок. Власти города говорят о влиянии климатических изменений, но у разгневанных горожан иное мнение:

"Это всё из-за повального воровства. Вы видите, что происходит по всей стране. Финансы и природные ресурсы достаются только конкретным людям. Перебои с водой — это что-то уже совсем неприемлемое. Глобальное потепление тут ни при чём".

Ко всему прочему, мэрия Перника впервые за 60 лет отменила фестиваль народных танцев, а для многих жителей города туризм — главный источник доходов.

Уже арестован экс-министр охраны окружающей среды и водных ресурсов, а оппозиционные социалисты готовят вотум недоверия всему правительству Болгарии.