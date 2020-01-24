Закрытый город Ухань: рассказ свидетеля

Ухань в центральной части Китая стоит на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. Именно здесь в декабре 2019 года началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти приняли решение приостановить транспортное сообщение с городом. О том, какая там царит обстановка, рассказывает Оливер Куадрадо, испанский тренер местной футбольной команды "Ухань Шенгвен":

"Аэропорт закрыт, метро не работает, поэтому мобильность ограничена. Что касается масок - это одна из рекомендаций, на улицах все их носят. И мы тоже делаем это всегда. Думаю, что на улицах сейчас меньше народу из-за празднования китайского Нового года, потому что многие в это время уезжают. Но людей на улицах действительно сейчас меньше, это факт".

Праздники заканчиваются через две недели, и уехавшие навестить родных, должны вернуться, а город закрыт. Люди надеются, что эту проблему скоро решат.

Оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухани, откуда, как подозревают, мог распространиться вирус, закрыли и уже продезинфицировали.

Куадрадо говорит, что вместе с ним работают и другие испанцы, более 20 человек, а клуб постоянно информирует их о происходящем. Все они чувствуют себя хорошо.

"Нас обо всём сразу же ставят в известность, и всем вместе нам легче. Если бы я был тут один испанец, мне было бы сложнее. А так всегда можно поговорить с кем-то, зайти в гости, пообщаться. Мы часто собираемся все вместе, помогаем друг другу, когда что-то нужно сделать, а если возникают проблемы, решаем их сообща. Так что всё у нас в порядке, мы сохраняем спокойствие".