Трамп лично поддержал противников абортов

Дональд Трамп первым в истории из действующих президентов США пришёл на митинг противников абортов. Ежегодный марш "За жизнь" в Вашингтоне собрал сотни тысяч участников.

За три года президентства Трамп предпринял множество шагов в этой области: назначил нескольких судей, выступающих против абортов, сократил финансирование организаций, осуществляющих прерывание беременности.

Дональд Трамп, президент США:

"У нерождённых детей ещё не было столь сильного защитника в Белом доме. Что касается абортов, то вы прекрасно знаете, вы все видели, что демократы заняли самую радикальную, самую экстремистскую позицию, какую только видела наша страна в течение многих лет, многих десятилетий, можно даже сказать столетий".

"Марши за жизнь" проводятся регулярно с 1974 года: за год до того Верховный суд США принял решение, подтвердившее право женщины на прерывание беременности. Однако в некоторых штатах одобрены, хоть и не вступили в силу, законы, запрещающие аборты в целом ряде случаев.