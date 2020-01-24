В лагере Мория больные дети остаются без лечения

Положить в кратчайшие сроки конец содержанию детей в невыносимых условиях в лагере беженцев Мория - с таким призывом обратились к греческим властям Национальная комиссия по правам человека и международная неправительственная организация "Врачи без границ". По данным правозащитников, не менее 140 детей с аутизмом, эпилепсией и диабетом не получают в лагере надлежащей медицинской помощи.

Корреспондент Euronews Фэй Дулгери предоставила слово маленьким обитателям Мории:

"В Мории находиться нехорошо. Здесь нет электричества, мы живем в палатках. Никакого дома - палатка. И очень холодно, очень', - говорит этот мальчик на ломаном английском.

"Я попал сюда с лодки. Море было очень опасным. В Мории я себя чувствую плохо. У нас нет ни электричества, ни воды", - добавляет другой.

"Врачи без границ" призвали правительство Греции вывезти больных детей на материк либо направить их в другие страны Евросоюза для оказания медицинской помощи. Единственная государственная больница на острове Лесбос не располагает всем необходимым для лечения.

Сегодня в Мории находятся более тысячи несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

"Из этого лагеря выйдут сотни больных взрослых, потому что у проживающих здесь детей нет никакого шанса вырасти здоровыми", - говорит психолог "Врачей без границ" Григорис Каварнос.

Как заявила Национальная комиссия по правам человека, до 40 тысяч мигрантов вынуждены жить в лагерях беженцев на пяти греческих островах в Эгейском море, рассчитанных на 6200 мест. В сентябре правительство Греции пообещало перевезти 20 тысяч наиболее уязвимых категорий беженцев с островов на континент, но планам не удалось сбыться из-за отсутствия жилья.

"За последние несколько месяцев здесь вырос целый город, - передает с места событий Фэй Дулгери. - Сегодня в Мории живут 10 тысяч человек. Без срочных и действенных политических решений лагерь будет продолжать расширяться".