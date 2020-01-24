Две кошки пассажира "Аэрофлота" погибли при транспортировке в Шереметьеве

Две кошки, принадлежавшие пассажиру "Аэрофлота", погибли при транспортировке в аэропорту Шереметьево. Об этом на своей странице в Facebook рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.

Мужчина направлялся из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве, где он должен был передать двух питомцев своим друзьям. Животные летели в багажном отсеке. В Шереметьеве хозяину вручили сломанные контейнеры.

"У одной кошки глаза были как у мультяшной белочки, а другая сидела тихонько, забившись в угол бокса. Бокс пришлось выбросить в аэропорту", - рассказал Чумаченко.

Времени на то, чтобы отдать животных друзьям, у мужчины уже не было, и он сел на рейс до Софии. Для кошек этот перелет стал последним: одна умерла от внутреннего кровотечения прямо в самолете, другая - уже на столе ветеринара через два часа после приземления.

Еще у одного кота диагностировано обморожение.

"На стойке утраченного багажа мне объяснили такую интересную деталь, что 'Аэрофлот' - это такая уникальная компания, которая живых животных разгружает в последнюю, а не в первую очередь", - рассказал Чумаченко в своем видеообращении.

В каком состоянии мужчина получил переноски, он показал на своей странице в Facebook.

После трагического случая в "Аэрофлоте" заявили, что пересмотрят правила перевозки животных.

"Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах", — сообщил агентству ТАСС представитель "Аэрофлота". При этом он заявил, что вина за гибель животных лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", которая занимается обработкой багажа.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности.