Приключения итальянских слонов в России

На Урале по улицам разгуливают не медведи, а слоны: жители Екатеринбурга наблюдали бесплатное цирковое представление. Животные убежали от дрессировщиков, валялись в сугробах и никак не хотели возвращаться.

Выяснилось, что две слонихи — артистки гастролирующей итальянской труппы. Из Екатеринбурга их собирались отправить в Санкт-Петербург, и переводили из слоновника в тёплую фуру. Но на улице животные заметили снег и решили узнать, что это такое. Прохожих они приняли за зрителей и потому не пугались ни людей, ни машин.

Полиции пришлось перекрыть несколько оживлённых улиц.

В цирке уверили, что грубую силу к животным не применяли, и сами они почти ничего не сломали, если не считать пары заборов и гирлянд на деревьях.