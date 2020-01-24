Пенсионная реформа во Франции: как и почему

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Попытка реформировать пенсионную систему Франции, предпринятая президентом Эммануэлем Макроном, вызвала массовые протесты и забастовки. В чём заключаются планируемые нововведения, и почему многие французы с ними не согласны?

Ещё в ходе своей предвыборной кампании Макрон обещал пересмотреть сложную схему, состоящую из 40 базовых и дополнительных режимов, единой универсальной.

AP

По этой системе для получения того или иного размера пенсии по достижении определённого возраста, работники накапливают баллы в течение всей трудовой жизни.

AP

Euronews спросил одного из экономистов, которые работали над программой Эммануэля Макрона в 2017 году, почему возникла надобность в смене системы?

"Сейчас люди все чаще и чаще меняют место работы, меняют профессию или работают одновременно в разных областях, переходят с работы на учёбы и обратно, - поясняет экономист Филипп Агион. - Карьера стала более подвижной, прерываемой. Поэтому наша система не больше не подходит, она была рассчитана на людей, которые сохраняют тот же статус, ту же работу на протяжении всей своей карьеры".

Увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет вызвало наибольшее возмущение. По давлением протестов, которые не прекращались более месяца правительство пошло на уступки, временно оставив прежние условия, тогда как в германии и Италии возраст выхода на пенсию - 67 лет, а в Испании и Британии - 65.

Euronews

По замыслу правительства, те, кто уйдет на заслуженный отдых в 62 года, будут получать сокращённую, а не полную пенсию, пока не достигнут 64 лет. Это делается с целью побудить их работать дольше. "Это несправедливо, ведь условия труда в разных профессиях отличаются", - считают профсоюзы.

Экономисты говорят, что таким образом власти хотят заложить финансовую базу для грядущих перемен:

"Новая система начнёт работать лишь после 2035 года для тех, кто родился после 1975-го, поэтому правительство пытается принять некоторые меры, чтобы сэкономить денег для её внедрения", - считает экономист Анри Стердиньяк.

Французские демонстранты критикуют также новый метод расчета пенсий на основании зарплат за всю карьеру. Сейчас в расчёт берутся лучшие 25 лет или последние 6 месяцев для государственных служащих.

"Работать дольше для меньшей пенсии? Нет!" - говорят профсоюзы. Власти и здесь пошли на уступки, сделав исключение для некоторых профессий, в том числе полицейских, моряков, стюардов и учителей.

Заморозив минимальный возраст выхода на пенсию, премьер-министр Эдуар Филипп предложил дискуссию с тем, чтобы найти способ сбалансировать пенсионную систему в будущем. Эту реформу Эммануэль Макрон намерен провести, несмотря на противодействие.