Нелегальные мигранты на границе Венгрии и Сербии

Патрульный катер Байя отправляется к общей границе Венгрии и Сербии на реке Тисе. Его миссия - помешать мигрантам незаконно пересечь реку.

Венгерское правительство утверждает, что за последние недели число нелегальных мигрантов увеличилось. На прошлой неделе было зафиксировано почти 700 случаев попыток незаконного пересечения границы.

По словам заместителя министра обороны Венгрии Силарда Немета, страна, в некотором смысле, находится в "осаде".

Зачастую они передвигаются группами, у которых всегда есть лидер. У них прекрасное обмундирование, мы обнаружили приборы ночного видения и даже измерители глубины. Резчики ограждений, лопаты, карты, списки адресов, номера такси, - у них есть все. Они очень хорошо подготовлены к пересечению границы Венгрии. Силард Немет заместитель министра обороны Венгрии

На другой стороне границы, в Сербии, также наблюдается рост числа мигрантов. Но ситуация все еще намного лучше, чем в 2015 году, кроме того, на данный момент между мигрантами и местными жителями нет конфликтов. Роберт Лако, координатор по делам беженцев в небольшом приграничном городке Каниже, сказал Euronews, что некоторым удается прорваться через ограждения.

Если вы поговорите с местными мигрантами, они скажут вам, что их родственники уже в Австрии, их друзья перешли через границу и так далее. К сожалению, это их воодушевляет. Информация здесь распространяется очень быстро, насколько мы знаем. Роберт Лако сербский координатор по делам беженцев

Пары минут в холодной воде кому-то будет достаточно, чтобы насмерть замерзнуть. Власти надеются, что катер Байя удержит мигрантов от попыток пересечь реку.