Китайские драконы на Даунинг-стрит

В преддверии Китайского нового года Британский премьер-министр Борис Джонсон пригласил на Даунинг-стрит "гигантских драконов".
Танцоры в ярких пушистых костюмах выступили в пятницу перед удивленными зрителями и премьером.
Официальные празднования начнутся в лондонской китайской общине в субботу. Тем временем, в самом Китае мероприятия по случаю наступления Лунного нового года повсеместно отменяются: страна вынуждена бороться с распространением нового коронавируса, угрожающего здоровью населения.
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