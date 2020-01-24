Бой "Лиги" и "Сардин" состоится в воскресенье

Болонья, столица итальянской Эмилии-Романьи готова стать полем битвы на региональных выборах. Цитадель левоцентристов, эта крупная область Аппенинской республики, может поддаться напору "Лиги" Маттео Сальвини и избрать губернатором Лючию Боргонцони, которая представляет коалицию правых партий и движений.

"Сардины" намерены дать бой идеям, которые выражает Маттео Сальвини AP Photo, all rights reserved Gregorio Borgia

Целью "сардин", левого движения, которое возникло в качестве противовеса партии Сальвини, стало в том числе недопущение победы Боргонцони.Об этом на пресс-конференции заявил один из "сардин" Маттиа Сантори: "Мы хотим показать всем, и в первую очередь избирателям Болоньи, что есть альтернатива. Мы будем двигаться, расширяя наши ряды - сначала маленькая площадочка, потом побольше, побольше. Мы хотим повлиять на исход выборов. Но главное наше чаяние - повысить активность избирателей".

Движение возникло в середине ноября прошлого года. В минувшее воскресенье его активистом удалось собрать на манифестацию под лозунгами, которые сардины декларируют, уже 40 тысяч человек.

"Сардины" были созданы в середине ноября прошлого года AP Photo, all rights reserved

Политические партии в Италии утратили доверие избирателей, лишь к таким народным движениям прислушиваются. Но как только они попадают в парламент, все заканчивается.

Из Биббиано передает журналистка Euronews Джорджиа Орланди: "До дня региональных выборов остается мало времени. Маттео Сальвини посчитал, что в Биббиано он даст бой представителям своего главного соперника - Демократической партии. Но он обнаружил, что неожиданную компанию ему составят его самые решительные оппоненты - "сардины". Они тоже решили провести тут предвыборное мероприятие".

Мэр Биббиано - под следствием. Он и еще 25 человек подозреваются в том, что по их указке незаконно изымали детей из родных семей чтобы передать их опеке.

Политические противники обвиняют Сальвини и его протеже Боргонцони в демагогии и в использовании предвыборных встреч, чтобы обсуждать общенациональную повестку дня.

Один из них говорит: "Лига" лидирует потому, что использует скандал с органами опеки в Биббиано, не зная ни деталей происходящего тут, ни людей, которые здесь живут".

А сторонники "Лиги", Сальвини и Боргонцони утверждают, что экс-министр внутренних дел - человек действий, а не слов.

Эта женщина объясняет причину своих симпатий: "Остальные только мелят языком, а Сальвини, который тоже говорит , способен добиваться своего".

Последние опросы общественного мнения показывают, что кандидаты от "Лиги" и те, кто представляют Демократическую партию, идут ноздря в ноздрю.

Как именно изменится политический ландшафт "сапожка", и изменится ли он в принципе в результате региональных выборов, покажут итоги голосования, которые станут известны в воскресенье.