Французы по-прежнему против "ограбления века"

"Ограбление века" - с такими транспарантами в cедьмой раз за последние полтора месяца вышли на улицы Парижа преподаватели, адвокаты, медсестры и работники транспорта.

Некоторые переоделись в костюмы героев испанского телесериала "Бумажный дом" и маски президента Франции: "Мы считаем происходящее ограблением века потому, что господин Макрон и его друзья из международной инвестиционной компании BlackRock пытаются нажиться на наших пенсиях", - говорит этот манифестант.

Всего, под данным МВД, в акциях протеста в 40 городах Франции приняли участие более 110 тысяч человек. По данным Всеобщей конфедерации труда их было миллион триста тысяч.

"Мы вышли на улицу потому, что не согласны с тем, что это правительство собирается отменить все социальные завоевания госсектора и в целом приватизировать все, что можно", - говорит еще один участник парижского марша.

"Больше всего нам не нравится, что власть к нам вообще не прислушивается и не намерена принимать во внимание то, что многие во Франции против этой реформы", - добавляет эта девушка.

В столице колонну демонстрантов возглавил лидер Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес: "Мы требуем отзыва проекта реформы, про которую граждане нашей страны поняли одно: мы будем работать как минимум до 64 лет, а многие - гораздо больше".

В эту пятницу проект пенсионной реформы был внесен на рассмотрение Кабинета министров. Как отмечают специалисты, это заключительный этап перед его вынесением на обсуждение парламента.

Календарь на ближайшие 2 недели выглядит так: на 29 января намечен 8-й день межпрофессиональных акций протеста против реформы; 30 января правительство и профсоюзы должны начать переговоры об источниках финансирования реформы и, наконец, 17 февраля состоится первое чтение законопроект в Национальной ассамблее.