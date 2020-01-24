Коронавирус: стремительное распространение эпидемии

Этим утром китайские власти подтвердили первую смерть в результате заражения коронавирусом - за пределами карантинной зоны, ныне охватывающей, как сообщает The Associated Press, несколько городских агломераций с населением более, чем 18 миллионов человек.

В карантинной зоне оказались несколько городских агломераций с общей численностью населения, превышающей 18 илн человек Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

ВОЗ накануне предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой именно этим штаммом коронавируса, однако решила пока не вводить режим глобальной чрезвычайной ситуации.

В штаб-квартире ВОЗ сообщили, что пока оснований объявлять глобальный режим чрекзвычайной ситуации нет AP Photo, file, all rights reserved

На брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил следующее: "Мы знаем, как передается вирус - от человека к человеку, но нам также известно, что это происходит в ограниченных сообществах - в семьях, например. Пока не установлены случаи заражения, которые бы произошли за пределами Китая".

Государственная комиссия по здравоохранению Китая утром в пятницу заявила, что жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали уже 26 человек, свыше 830 врачи считают вирусоносителями, они находятся в карантине.

Несмотря на принимаемые меры поставить распространение вируса под контроль, пока это властям сделать не удается Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

Ряд стран, с которыми Китай имеет интенсивное авиасообщение, ввели меры проверки в аэропортах рейсов, прибывающих из КНР.

В особом административном районе Китая жители принимают меры предосторожности, без масок стараясь не появляться в общественных местах Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Kin Cheung

В России меры профилактики были введены еще в среду, они затрагивают регионы, расположенные в Дальневосточном федеральном округе.