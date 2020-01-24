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Китай

Коронавирус: стремительное распространение эпидемии

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 Елена Караева
Коронавирус: стремительное распространение эпидемии
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Mark Schiefelbein
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Этим утром китайские власти подтвердили первую смерть в результате заражения коронавирусом - за пределами карантинной зоны, ныне охватывающей, как сообщает The Associated Press, несколько городских агломераций с населением более, чем 18 миллионов человек.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
В карантинной зоне оказались несколько городских агломераций с общей численностью населения, превышающей 18 илн человекCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMark Schiefelbein

ВОЗ накануне предупредила, что в ближайшее время следует ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой именно этим штаммом коронавируса, однако решила пока не вводить режим глобальной чрезвычайной ситуации.

AP Photo, file, all rights reserved
В штаб-квартире ВОЗ сообщили, что пока оснований объявлять глобальный режим чрекзвычайной ситуации нетAP Photo, file, all rights reserved

На брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил следующее: "Мы знаем, как передается вирус - от человека к человеку, но нам также известно, что это происходит в ограниченных сообществах - в семьях, например. Пока не установлены случаи заражения, которые бы произошли за пределами Китая".

Государственная комиссия по здравоохранению Китая утром в пятницу заявила, что жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали уже 26 человек, свыше 830 врачи считают вирусоносителями, они находятся в карантине.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Несмотря на принимаемые меры поставить распространение вируса под контроль, пока это властям сделать не удаетсяCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMark Schiefelbein

Ряд стран, с которыми Китай имеет интенсивное авиасообщение, ввели меры проверки в аэропортах рейсов, прибывающих из КНР.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
В особом административном районе Китая жители принимают меры предосторожности, без масок стараясь не появляться в общественных местахCopyright 2018 The Associated Press. All rights reservedKin Cheung

В России меры профилактики были введены еще в среду, они затрагивают регионы, расположенные в Дальневосточном федеральном округе.

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