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Великобритания

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

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 Марика Димитриади
Ученые восстановили голос 3000-летней мумии
Авторское право
AP
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Британским ученым удалось восстановить голос египетского жреца Несьямуна, умершего около 3000 лет назад. Благодаря тому, что у мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань, исследователи смогли создать трехмерную модель его глотки, языка, связок и других органов речи, которые затем распечатали с помощью 3D-принтера.

По всей видимости, британские ученые исполнили последнее желание жреца: "На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь ", – пишут ученые.

Правда, пока мумия не способна произносить полноценные слова и фразы. Вместо этого она "издает" звук, похожий на "э".

Несьямун жил во времена Рамзеса XI. Он умер в возрасте примерно 50 лет.

Мумию нашли на территории храма бога Амона в Карнаке. С 1820-ых годов она хранится в музее британского города Лидса. Во время Второй мировой немецкими бомбардировками были уничтожены многие экспонаты музея, но мумии чудом удалось пережить войну.

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