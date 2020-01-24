Исламские и иудейские лидеры почтили в четверг память жертв Холокоста во время "исторического" совместного визита в бывший нацистский немецкий лагерь смерти Освенцим - за несколько дней до 75-й годовщины его освобождения.

Глава Всемирной исламской лиги из Мекки Мухаммад ибн Абдулькярим Исса назвал посещение бывшего концлагеря 60-ю высокопоставленными религиозными лидерами мусульманских общин со всего мира "священным долгом и большой честью".

Он опустился на колени и прочел молитву рядом с мемориальным памятником в честь более миллиона человек - в основном европейских евреев - которых нацистская Германия убила в Освенциме.

Организовавший визит Дэвид Харрис, лидер Американского еврейского комитета из Нью-Йорка, сказал, что это "самая высокопоставленная делегация исламского руководства, когда-либо посещавшая Освенцим или любой другой нацистский немецкий лагерь смерти".

Визит состоялся накануне мемориальных церемоний в бывшем концлагере, посвященных 75-летию его освобождения Красной армией 27 января 1945 года.