Воспоминания освободителя Освенцима

96-летний Иван Степанович Мартынушкин - участник Великой Отечественной войны и один из советских воинов, освобождавших концлагерь Освенцим. В то время молодому бойцу Красной Армии, старшему лейтенанту, командиру роты, был 21 год. Несмотря на то, что с тех пор прошло очень много времени, Иван Степанович помнит каждый миг той страшной войны. Своими воспоминаниями об освобождении Освенцима он поделился с нашей съемочной группой. Оказалось, что перед операцией солдаты не знали, что идут освобождать именно концлагерь.

Иван Степанович Мартынушкин, ветеран Великой Отечественной войны: "После одного такого боя мы вышли в поселок, прошли поселок и вышли в огромное поле, полностью по всему периоду огороженное мощным ограждением из колючей проволоки, а за проволокой, там, за оградой, виднелись строения. Когда мы к самому лагерю подошли, нас в одном месте обстреляли. И тогда мы запросили наше старшее командование, нельзя ли из пушек ударить по вот этим вот зданиям, из которых, как нам показалось, была стрельба.

И вот тогда нам только сказали, что за оградой находится лагерь военнопленных, поэтому старайтесь обходиться без стрельбы, чтобы шальные пули не залетали туда и еще не принесли дополнительных бед тем, кто находится там, в этом лагере. Вот так мы узнали, что это лагерь. Люди были изможденные, истощенные, даже улыбки не появлялось на их лице, мы только по светящимся глазам могли понимать, что они переживают, что пришла свобода, что пришло освобождение и что тот ад, в котором они находились, он для них закончился".

_Полная версия интервью с Иваном Мартынушкинымпо этой ссылке.

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