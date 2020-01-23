Город Ухань в Китае закрыли из-за вируса

Из-за распространения нового коронавируса власти Китая ограничили выезд из города Ухань, самого густонаселённого мегаполиса в центральной части страны. С четверга прекращено железнодорожное и авиа-сообщение. Жителям рекомендовано не пытаться покинуть город без веских оснований.

Носители вируса, между тем, обнаружены почти во всех регионах Китая, — сообщают в государственном комитете здравоохранения. По официальным данным, заболели не менее 600 человек, 17 пациентов погибли, причём все известные жертвы нового заболевания были госпитализированы в Ухани. Около 6 тыс. человек, которые могли контактировать с больными, находятся на карантине.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает необходимость объявления режима чрезвычайной ситуации в связи с появлением нового коронавируса. Нынешнее положении профильный комитет ВОЗ называет «сложным». Эксперты при этом высоко оценили меры, которые принимают власти Китая, прежде всего публикацию данных о распространении болезни и о погибших.

Новый вирус уже обнаружен в Таиланде, Южной Корее, США и Японии. В аэропортах по всему миру вводят усиленный медицинский контроль. Прибывшие в Лондон пассажиры из Ухани, впрочем, рассказывали, что не заметили усиления мер безопасности ни в Китае, ни в Европе: «Всё абсолютно обычно, если не считать того факта, что все носят больше масок. Когда мы приземлились нам раздали листовки: если у вас есть такие симптомы или вы заразились этим вирусом, пожалуйста, свяжитесь с нами».

Новый вирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, хотя наиболее вероятным первичным источником заражения называют животных на рынке Ухани. Болезнь особенно опасна для пациентов с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.