Путин: насыщенный рабочий визит в Израиль

Крайне насыщенной оказалась программа рабочего визита Владимира Путина в Израиль, приуроченного к 75-й годовщине освобождения Красной армией Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста.

Из Тель-Авива, где приземлился самолет российского президента, его доставили в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме. Обменявшись приветствиями, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Сразу после состоялась встреча главы российского государства с его израильским коллегой Реувеном Ривлином. Заявив о недопустимости "проявлений антисемитизма, ксенофобии, фашизма", Ривлин отметил: "Мы знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где он заканчивается".

"Красная Армия не только освободила Освенцим, она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом, - ответил ему Путин. - И советский народ, русский народ, очень пострадал во время этой войны.... 40% убитых и замученных евреев были из Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия".

Затем президент России и премьер-министр Израиля открыли в центре Иерусалима монумент "Свеча памяти", увековечивающий подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий Министерства иностранных дел Израиля, Верховного суда и израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены петербургский Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, а также звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой. Не забыта и блокадная ласточка - символ стойкости духа и надежды ленинградцев.

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены 490 тысяч блокадников. Инициаторами установки стелы выступили проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, власти Санкт-Петербурга.

В резиденции премьер-министра состоялась также встреча Владимира Путина с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и Яффой Иссахар - матерью израильтянки, осужденной в России за незаконные хранение и перевозку наркотиков и отбывающей наказание в колонии.

"Я очень прошу Вас, господин Президент, пожалуйста, верните её домой, - заявила Яффа Иссахар. - Я очень по ней скучаю и мечтаю её обнять".

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. В октябре Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной по двум статьям УК РФ и приговорил к 7 с половиной годам колонии общего режима.

Выступая перед журналистами по итогам встречи, Владимир Путин заявил: "Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии окончательного решения. Все будет хорошо".