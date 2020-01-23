Миграционный кризис на островах в Эгейском море

Миграционный кризис в Греции привел к обоснованному возмущению граждан. С такими словами обратились представители центрального правительства Греции к жителям островов Лесбос, Хиос и Самос, которые накануне вышли на акцию протеста с требованием вернуть им прежнюю жизнь и перевезти мигрантов на материк.

Телеканал Euronews побывал на острове Хиос, где во временном центре размещения вместо тысячи живут пять тысяч человек

Передает корреспондент Панос Кицикопулос: "Если у отчаяния есть лицо, то это мигрант в центре VIAL на острове Хиос. Люди живут здесь в неприемлемых условиях. И эта ситуация не имеет ничего общего в ценностями европейской цивилизации, которой мы так гордимся".

В четверг мэры островов и представители региональных властей отправились в Афины на встречу с новым министром миграционной политики Греции Нотисом Митаракисом.

Он заявил: "Нужно принять меры, чтобы построить доверительные отношения между центральным правительством и властями на островах. В ближайшие дни эти меры станут для нас приоритетной задачей. Между нами есть разногласия. Мы все признаём необходимость существования закрытых центров. Но у нас разные мнения по поводу вместительности и того, как они должны работать".

Губернатор периферии Северные Эгейские острова Костас Музурис отметил: "Мы уже неделю ждем объявления этих мер. Без них невозможно ничего обсуждать.Ммы следуем резолюции, которую направили министрам".

В минувшем ноябре центральное правительство предложило построить на пяти Эгейских островах (Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос) новые центры с расчетом на пять тысяч человек. Но местные власти выступили категорически против такой цифры и настаивают на том, что вместительность не превышила тысячу человек.

С начала года в Грецию прибыли три тысячи мигрантов, половина из них — по морю. В прошлом году Греция приняла на своей территории 74600 мигрантов.