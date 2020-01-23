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Россия

Ходорковский: "Это конституционный переворот"

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 Ирина Шелудкова
Ходорковский: "Это конституционный переворот"
Авторское право
AP Photo/Alexander Zemlianichenko - Alexander Zemlianichenko
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Госдума единогласно одобрила в первом чтении президентский законопроект "О поправке в Конституцию". Документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Оппозиционный деятель, бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский называет происходящее конституционным переворотом:

"То, что Путин делает с Конституцией, это абсолютно нелегитимно по процедуре и внутреннему содержанию. То есть человек меняет Конституцию под себя лично. Он готовит позицию для себя, чтобы сделать формальный шаг назад. Но при этом сохранить всю полноту власти. Вот именно это превращение публичной власти во власть теневую мы и называем конституционным переворотом".

Тезисы изменений в Конституцию президент Владимир Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию. Во втором, основном чтении законопроект будет рассмотрен 11 февраля.

Если на всенародном голосовании граждане его не поддержат, то он не вступит в силу.

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