Последний показ Жан-Поля Готье

"Мода на всю жизнь" - таким стал девиз последнего показа Жан-Поля Готье, блестящего французского дизайнера, который этим шоу завершил свою полувековую карьеру.

Кутюрье, известный во всем мире корсетами с остроконечным бюстгальтером, мужчинами-моделями в юбках, своими смелостью и открытостью, для грандиозного парадного шоу окружил себя музами и множеством звезд.

На сцене парижского театра Шатле появились американская актриса бурлеска Дита фон Тиз, Мисс Франция и Мисс Вселенная 2016 года Ирис Миттенар, американская топ-модель Белла Хадид, испанская актриса Росси де Пальма, известная по фильмам Педро Альмодовара, а также французская певица Милен Фармер, для которой Готье сделал немало концертных нарядов. Финалом стало выступление британского певца Боя Джорджа.

Дальнейшие планы Жан-Поля Готье в мире моды пока не разглашаются.