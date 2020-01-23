Путин о судьбе Наамы Иссахар: "Всё будет хорошо"

Президент России Владимир Путин обещает положительно решить вопрос о заключённой в российской колонии израильтянке Нааме Иссахар. Такое заявление он сделал в ходе посещения Иерусалима после встречи с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху и матерью Иссахар.

Для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это безусловно будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и хочу ещё раз повторить: всё будет хорошо. Владимир Путин президент России

Ранее Нетаньяху просил Путина помиловать Иссахар. 25-летняя израильтянка была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки на рейс до Тель-Авива. Она летела домой из Индии с пересадкой в Москве. Основанием для задержания стала проверка багажа иностранки — там, по версии следствия, обнаружили несколько граммов гашиша. Хотя пассажирка не покидала международную зону, её обвинили в контрабанде и хранении наркотиков. 11 октября судья Химкинского городского суда Павел Чередниченко признал её виновной и приговорил к 7,5 годам лишения свободы. В ходе апелляции Московский областной суд признал это решение законным и обоснованным.

В Израиле в поддержку Наамы Иссахар была развёрнута широкая общественная кампания. Её участники проводили массовые митинги и грозились перекрывать автодороги на пути следования кортежа Путина во время этого визита. Израильтянку они называют заложницей Кремля.

На этой неделе 13 канал израильского телевидения со ссылкой на источники распространил информацию, будто Москва увязывает с освобождением Иссахар решение вопроса о собственности на Александровское подворье в Иерусалиме — Россия добивается исключительных прав на это здание после раскола «Русского православного общества Святой Земли». Помощник президента России Юрий Ушаков отказался комментировать эту информацию.