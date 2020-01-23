Равенство полов - за горами: опубликован Гендерный отчет Давосского форума

При нынешнем уровне прогресса на преодоление гендерного неравенства в экономике человечеству потребуется 257 лет. Такой прогноз опубликован в Глобальном докладе на эту тему Всемирного форума в Давосе.

Несмотря на сокращение разрыва в последние годы, в мировом масштабе процесс движения к паритету замедляется: в прошлом году авторы доклада считали, что до достижения полного экономического равенства пройдет 202 года.

Всемирный Экономический форум проводит наблюдения в этой сфере на ежегодной основе вот уже 14 лет. Эксперты учитывают ситуацию с равенством полов в политике, экономике, системе образования и в вопросе доступа к медуслугам ( в двух последних категориях отмечено наибольшее приближение к паритету).

В докладе отмечено: сегодня доступ на мировой рынок труда не имеют 45% женщин трудоспособного возраста и только 22% мужчин этой категории. Оклад работающих женщин меньше, чем у мужчин на аналогичных должностях на 60%. До сих пор в 72 странах мира женщинам запрещено открывать банковские счета или получать кредиты.

Доступ к профессиям будущего также представляет сложности для женщин. Так, на рынке специальностей, связанных с обществом и культурой, представительницы прекрасного пола составляют 65% от общего числа работников. В секторе "облачных технологий" женщин - лишь 12% от числа работников, в секторе инженерных профессий - 15%. Такая расстановка сил, по мнению экспертов, может привести к дальнейшему увеличению разрыва в доходах мужчин и женщин.

Политическое представительство: женщин совсем мало

Из четырех областей, рассмотренных в отчете, самый значительный гендерный разрыв наблюдается в политике. При нынешнем уровне прогресса авторы доклада считают, что мы увидим равное число мужчин и женщин-политиков лишь через 95 лет. В 85 из 153 представленных в докладе стран никогда не было женщин-глав правительств.

Эксперты одновременно отмечают сближение возможностей представителей обоих полов в том, что касается расширения политических прав; прогресс в этой сфере, утверждают они - самый явный с 2006 года. С прошлого года сокращение разрыва здесь составило почти 2 %.

Пионеры равенства

Гендерный разрыв значительно варьируется в зависимости от региона. Если в Западной Европе на его преодоление уйдет 54 года, то в Северной Америке - 151 год.

Уже одиннадцатый год подряд Исландия возглавляет список стран, наиболее близких к гендерному равенству, за ней следуют Норвегия и Финляндия. На другом конце шкалы - Йемен, страна с самой худшей ситуацией в вопросе равенства полов. На втором месте от конца - Ирак, на третьем - Пакистан.

Как Давосский форум борется с гендерным разрывом

Fairer Economies - одна из семи тем ежегодного совещания мировых лидеров в Давосе. На нынешнем 50-м слете Форум обязуется удвоить присутствие женщин в мероприятии к 2030 году.

Форум также реализует программу, нацеленную на сокращение генедерного разрыва (Closing the Gender Gap Accelerator), в ее рамках в числе прочего поддерживается сотрудничество между профильными министерствами и работодателями. Задача - дать женщинам доступ к большему количеству руководящих должностей, сократить разрыв в заработной плате, обеспечить им навыки, необходимые для карьеры завтрашнего дня. В настоящее время Форум создает подобные "ускорители гендерного равенства" в 9 странах, к концу 2020 года государств-участников, как ожидается, будет 15.