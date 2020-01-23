Холокост: воспоминания и размышления выжившего

Леону Вайнтраубу было 14-ть, когда его семью нацисты согнали в Лодзинское гетто, второе по величине на территории Польши.
Там в ужасающих условиях старались выжить несколько сотен тысяч человек.
Леону, крепкому парню, относительно повезло - его взяли работником.
Сегодня Леону, врачу на пенсии, прошедшему несколько лагерей смерти, 94.
Леон Вайнтрауб вспоминает: "Вот мое рабочее удостоверение, оно выдано администрацией гетто, фотография 43-го года, на ней мне 17".
Вайнтраубов депортировали в Освенцим в 44-м, перед самым освобождением этой фабрики уничтожения его, чудом тав выжившего, перегнали в колонне с другими узниками в лагерь смерти Гросс-Розен, ближе к границе с Германией, оттуда в Нацвейлер, где Леон, как объясняет он сам, оказался в марте 45-го.
Из двухсот четырех тысяч евреев, прошедших через Лодзинское гетто, выжили лишь 10 тысяч.
Леон Вайнтрауб, выживший в Холокосте, рассказывает о происходящем у него на родине, в Польше: "Сегодня молодые поляки открыто маршируют по улицам городов страны, в которой я родился, на них надето подобие формы, очень напоминающей ту, что носили нацисты. Они участвуют в шествиях под лозунгами, идентичными тем, что были у нацистов, и они не стесняются сами о себе говорить, что они - нацисты".
После войны Вайнтрауб выучился на врача, женился на гражданке Германии, но в связи с подъемом антисемитских настроений на родине, они решили уехать, выбрав для эмиграции Швецию.
Леон Вайнтрауб, врач по профессии, выживший в Холокосте подростком, надеется, что "здравый смысл в итоге восторжествует, и что в итоге либерализм одержит победу на фанатиками и экстремистами всех сортов".
Леон называет себя оптимистом, но он помнит, что в Холокосте, в печах Освенцима погибла вся его семья и близкие.