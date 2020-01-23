Холокост: воспоминания и размышления выжившего

Леону Вайнтраубу было 14-ть, когда его семью нацисты согнали в Лодзинское гетто, второе по величине на территории Польши.

Там в ужасающих условиях старались выжить несколько сотен тысяч человек.

Сейчас на месте Лодзинского гетто мемориал жертвы Холокоста AP Photo, file, all rights reserved

Леону, крепкому парню, относительно повезло - его взяли работником.

Лодзинское гетто - второе крупнейшее в Польше, организованное нацистами, из нескольких сотен тысяч человек, выжили не более 10 тысяч AP Photo, file, all rights reserved

Сегодня Леону, врачу на пенсии, прошедшему несколько лагерей смерти, 94.

Леон Вайнтрауб вспоминает: "Вот мое рабочее удостоверение, оно выдано администрацией гетто, фотография 43-го года, на ней мне 17".

Удостостоверение Леона Вайнтрауба, когда он жил в Лодзинском гетто AP Photo

Вайнтраубов депортировали в Освенцим в 44-м, перед самым освобождением этой фабрики уничтожения его, чудом тав выжившего, перегнали в колонне с другими узниками в лагерь смерти Гросс-Розен, ближе к границе с Германией, оттуда в Нацвейлер, где Леон, как объясняет он сам, оказался в марте 45-го.

Из двухсот четырех тысяч евреев, прошедших через Лодзинское гетто, выжили лишь 10 тысяч.

Леон Вайнтрауб, выживший в Холокосте, рассказывает о происходящем у него на родине, в Польше: "Сегодня молодые поляки открыто маршируют по улицам городов страны, в которой я родился, на них надето подобие формы, очень напоминающей ту, что носили нацисты. Они участвуют в шествиях под лозунгами, идентичными тем, что были у нацистов, и они не стесняются сами о себе говорить, что они - нацисты".

После войны Вайнтрауб выучился на врача, женился на гражданке Германии, но в связи с подъемом антисемитских настроений на родине, они решили уехать, выбрав для эмиграции Швецию.

Леон Вайнтрауб, врач по профессии, выживший в Холокосте подростком, надеется, что "здравый смысл в итоге восторжествует, и что в итоге либерализм одержит победу на фанатиками и экстремистами всех сортов".

Леон называет себя оптимистом, но он помнит, что в Холокосте, в печах Освенцима погибла вся его семья и близкие.