Форум долга и памяти в Иерусалиме

В четверг в Иерусалиме в мемориальном комплексе "Яд Вашем", посвященном Катастрофе (Shoah) европейского еврейства во Второй мировой войне, начинается Всемирный, пятый по счету, форум памяти Холокоста, мероприятие проводится на высшем уровне.
Организатор и инициатор, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор за несколько часов до открытия форума заявил, что"уровень тяжелых случаев проявления антисемитизма стремительно растет, постепенно приближаясь к предвоенному".
Среди тех, кто помог организации нынешнего саммита - президент Израиля Реувен Ривлин. На торжественном ужине он, в частности. заявил: "Я очень надеюсь, и за надежду я возношу сегодня молитву, чтобы все лидеры, все государственные деятели, находящиеся с нами в этом зале были едины в борьбе с антисемитизмом и экстремизмом, это наш общий долг".
Нынешнее событие - особое, дата его проведения не случайна - 27 января исполнится 75 лет с того момента, как Красная Армия освободила самый крупный нацистский лагерь униточжения "Освенцим", который многие западные историки называют "Аушвицем-Биркенау", или "Бжезинкой". Это название польского населенного пункта, рядом с которым была расположена эта фабрика смерти.
В числе приглашенных на саммит - президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон.
США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.
В форуме отказались участвовать президенты Польши и Литвы.
Присутствует в Иерусалиме и президент Германи и Франк-Вальтер Штайнмайер. На встрече со своим израильским коллегой он подчеркнул: "Мы тут прежде всего для того, чтобы отдать дань памяти жертвам, но это не снимает с нас долга и обязанности постоянно находиться на страже, воюя с антисемитизмом, а также противостоять всем проявлениям расизма и расовой ненависти".
Когда советские солдаты вошли в Освенцим, они, помимо оставшихся в живух узников, они миллионы мужских и дамских костюмов и десятки тысяч пар обуви, включая детские ботиночки. Всего, как подсчитали историки, в Освенциме были уничтожены свыше полутора миллионов человек, подавляющее большинство из них было евреями.