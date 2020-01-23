"Антисемитизм снова поднимает голову"

Память о прошлом как единственная гарантия от повторения страшных событий в будущем. Об этом говорили в четверг мировые лидеры, собравшиеся в Иерусалиме на Всемирный форум памяти Холокоста. На церемонию в Мемориальном комплексе Яд Вашем собрались главы сорока государств и правительств, а также выжившие узники нацистских концлагерей.

"Я хотел бы иметь основания сказать, что мы - немцы - раз и навсегда извлекли уроки из истории, - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. - Но я не могу этого сделать, когда продолжает распространяться ненависть, когда в еврейских детей по-прежнему плюют на школьном дворе. Я не могу этого сказать, когда грубый антисемитизм прикрывается мнимой критикой израильской политики".

Перед собравшимися также выступили президент России, вице-президент США, глава Французской республики: "Нам просто необходимо отстаивать общеевропейское единство, единство всего международного сообщества, - заявил Эммануэль Макрон. - Так как сегодня грубый антисемитизм снова поднял голову в наших демократических государствах. Хотел бы сказать со всей ясностью: антисемитизм - это проблема не только евреев, это прежде всего проблема остальных".

Собравшиеся в Иерусалиме мировые лидеры и коронованные особы возложили венки в знак

памяти и скорби о 6 миллионах евреев, убитых нацистами и их пособниками в годы Второй мировой войны. К концу церемонии красные, белые и желтые герберы образовали цветочную стену, символизирующую вечную память о жертвах Холокоста.