Стендап-комик покинул Россию под угрозой уголовного преследования за шутки

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России под угрозой уголовного преследования за шутки о церкви и политике. По словам его адвоката Леонида Соловьёва, артист намерен следить из-за границы за развитием ситуации. Перед отъездом Долгополов внезапно отменил своё выступление в московском баре «Большой город». Концертный директор стендап-комика Армен Гандилян отметил, что во время подготовки мероприятия неизвестный мужчина в штатском «настойчиво интересовался», когда приедет артист. Это, по словам Гандиляна, стало последним доводом в пользу отъезда: Долгополов почувствовал угрозу, отказался от концерта и уехал.

Об угрозе уголовного преследования Александр Долгополов сообщил во вторник. Он опубликовал запрос подмосковного управления МВД к петербургскому бару «Хоп-Хед» об обстоятельства выступления комика в начале 2019. На концерте звучали, в частности, шутки о политической ситуации в России: «Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет её во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?"». «Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство», — написал Долгополов, комментируя проверку МВД.

Впоследствии онлайн-издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что артиста подозревают в оскорблении чувств верующих. Опубликованы и выдержки из интервью с мужчиной, который, согласно этим данным, инициировал разбирательство. Автор жалобы, как отмечает Baza, «придерживается глубоко религиозных взглядов, увлекается тематикой ДНР/ЛНР и подписан на паблик "Первого канала" в "ВКонтакте"».

В случае возбуждения уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих Долгополову может грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные работы или до года лишения свободы.