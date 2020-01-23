Сдержать коронавирус: в аэропортах ЕС усиливают проверки

В европейских воздушных гаванях усиливают проверку людей, прибывающих из Китая, где бушует коронавирус. В римском аэропорту Фьюмичино пассажиров, прилетевших рейсом из Уханя, направили в специальный "санитарный коридор". Для тех, у кого выявлены симптомы заболевания, предусмотрен перевод в карантинный изолятор.

Именно в Ухане в конце декабря была зафиксирована вспышка пневмонии нового типа. С четверга здесь действует режим повышенного контроля за въездом и выездом из города. Чтобы сдержать коронавирус, власти также приостановили автобусное и железнодорожное сообщение с городами Эчжоу и Хуанган.

Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР: "С открытым, прозрачным и очень ответственным подходом к вопросу глобальной безопасности здравоохранения, Китай и впредь будет своевременно информировать о ситуации Всемирную организацию здравоохранения, и поддерживать тесное общение с вовлеченными (в проблему) странами и регионам, включая Гонконг, Макао и Тайвань. "

Пол Тамбяхр, профессор Национального университета Сингапура: "Скорость, с которой выявляются новые случаи заболевания, может говорить о том, что мы находимся на пути к вспышке такого масштаба, как это было с атипичной пневмонией. Но мы надеемся, в том числе и потому, что технологии непрерывно развиваются, что сможем сдержать эту эпидемию, и получим гораздо меньше заболевших. Менее восьми тысяч, как случилось в 2003 году ".

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае постоянно растет. Зарегистрировано более 630 случаев заболевания. 17 человек погибли. Несколько случаев зафиксировано в Таиланде, Республике Корея, Японии и США. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний повысил риск попадания вирусов в страны Евросоюза с низкого до умеренного.