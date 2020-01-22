Импичмент: сражение в Сенате началось, но исход его уже известен

Девятичасовое обсуждение и четыре поправки, которые в результате не были приняты - таков итог первого дня судебного заседания верхней палаты Конгресса США, на котором разбиралась обоснованность импичмента Трампу, вынесенного Палатой представителей.

Рассмотрение импичмента проходит в форме судебного разбирательства, которое ведет Председатель ВС Джон Робертс AP Photo

Законодательные инициативы политических оппонентов президента касались, в частности, рассмотрения документов по Украине, на голосовании они были отвергнуты.

Резюмировал результаты спикер Сената Митч Макконнелл: "Палата отклонила запрос на заслушивание показаний тех же свидетелей, что выступали, и, как я уже заявлял ранее и на протяжении недель, никто тут не может и не будет диктовать, как сенаторам США рассматривать нынешнее дело".

Спикер Сената США Макконнелл не намерен слушать ничьих указаний, как говорит он сам AP Photo/Manuel Balce Ceneta, all rights reserved Manuel Balce Ceneta

Происходящее в Сенате - судебный процесс, в котором обвинение представляют законодатели из Палаты представителей, далее в прения вступит защита президента, после чего сенаторы, выполняющие роль присяжных, получат возможность задать вопросы любой из сторон.

Адвокат президента США Пат Чиполлоне сообщил, что "полагаем, что как только вы ознакомитесь с нашими доводами, вы сделаете единственный возможный вывод - президент не совершил ничего противозаконного".

Защиту Трампа на судебных заседаниях представляет Пат Чиполлоне AP Photo

Сенатор от Демократической партии Чак Шумер, он же одновременно и лидер в верхней палате этого партийного меньшинства был настроен менее благодушно: "То, чему мы все стали свидетелями - не что иное, как сообщничество между спикером Макконнеллом и президентом, они оба мечтают скрыть неблаговидные делишки Трампа. Понятно и то, что резолюция была написана под диктовку Белого дома, а совсем даже не в Сенате".

Сенатор Шумер показывает направление, в котором находится Белый дом, где, по его словам, "под диктовку" пишутся сенатские резолюции AP Photo/Steve Helber, all rights reserved Steve Helber

Трампа обвиняют в превышении президентских полномочий и в препятствовании расследованию Конгресса, сам Трамп назвал объявленный ему импичмент "заговором" и "фарсом". Чтобы подтвердить обвинения и отрешить его от должности, требуется согласие 67 сенаторов.

Суд в верхней палате Конгресса стартовал за 9 с небольшим месяцев до даты голосования на новых выборах президента США.