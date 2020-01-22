Американские военные развернули патруль РФ в Сирии

Американские силы в Сирии развернули российский военный патруль, направлявшийся к КПП "Семелка" на границе с Ираком. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Инцидент произошел на шоссе аль-Маликия-Муаббада на северо-востоке страны.

Четыре бронетранспортера США перехватили российские машины, перекрыв часть дороги, что вызвало пробку.

Американские военные проконвоировали российский патруль до главной дороги, ведущей назад к авиабазе Эль-Камышлы.

Ранее на этой неделе военные силы США уже останавливали в восточной Сирии российских солдат, направлявшихся к иракскому нефтяному месторождению Румайла.