Б. Пиккар: "Чистые" технологии сегодня стоят дешевле, чем 5 лет назад"

Из Давоса передает журналистка Euronews Изабель Кумар: "Эти хижины иглу выглядят почти, как настоящие жилища эскимосов. Но предназначены они не для повседневности и быта, а для обсуждения проблем с экологией и дискуссий об изменении климата. На помощь пришли и последние инженерные находки, например, есть иглу, в которой с помощью дополненной реальности можно вообразить себя растущим деревцем. Тут нам и назначил встречу Бертран Пиккар, знаменитый швейцарский аэронавт, создатель самолета Solar Impulse, работающего исключительно на солнечной энергии".

Бертран Пиккар, управляющий директор Solar Impulse, рассказывает лидерам бизнес-сообщества о том, насколько сегодня выгодно применени "чистых" технологий в производстве AP Photo/Michel Euler, file, all rights reserved

Аэронавт Бертран Пиккар: "Если бы меня сюда пригласили еще пять лет назад, то сказанное мною восприняли как экзотику и вряд ли бы мне поверили.

Но сегодня изменилось всё: те технологии, что считались дорогими, резко подешевели, стоимость возобновляемой энергии также уменьшилась. Это привело к росту прибыли в сфере природосберегающего производства. Кроме того, там началось массовое создание рабочих мест, так что сегодня в Давосе к моим словам - иное отношение, я объясняю, как уже завтра можно внедрять новейшие разработки, которые направлены на сохранение природы".

Тем не менее, как сообщает журналистка Euronews Изабель Кумар, "вопросы у участников дискуссий и наблюдателей все равно остаются. Например, как будут соотносится слова того или иного бизнесмена с делом, когда он вернется домой и посмотрит на издержки нового типа производства, чтобы решить, может ли он это себе позволить.

_Кто с энтузиазмом относится к такого рода тенденции, так это экоактивисты.

_

_Они настаивают, что изменения в подходе к тому, что и как производить не требуют размышлений, что на них нужно идти максимально быстро, поскольку экологическая ситуация на планете нуждается в срочных мерах помощи.

_

Бизнес и его лидеры, особенно, когда речь идет о крупных компаниях, несомненно, занимает куда как более осторожную позицию".