В Боготе мирные манифестации переросли в столкновения с полицией. Пострадали как минимум четыре человека, десятки задержаны. Сотни протестующих вышли на улицы колумбийской столицы, чтобы выступить против налоговой политики президента Ивана Дюке. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами "Бесплатное образование" и "Бесплатное медобслуживание". Манифестанты призывают власти принять меры для защиты правозащитников в стране и выполнения мирных соглашений, достигнутых между ФАРК и правительством два года назад. Протесты в стране не прекращаются уже более двух месяцев. Среди прочего, люди недовольны высоким уровнем безработицы и преступности, а политиков обвиняют в коррумпированности.